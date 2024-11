resistono Villamarese e sant’andrea frius 

Tre successi negli anticipi del venerdì della quarta giornata del torneo Over Uisp, che vede al comando due squadre.

Stella Rossa ko

Il tonfo della capolista Polisportiva Villamarese 2023 non fa danni. I gialloneri pagano un pesante dazio ad Ales ma conservano la vetta: una doppietta di Fanari e una rete di Scintu valgono la prima vittoria dei rossoneri e il primo stop stagionale della leader del girone. La sosta forzata dell’altra regina del torneo (il Sant’Andrea Frius) non ingolosisce la Stella Rossa Villacidro, che si fa sfuggire l’occasione per balzare al comando perdendo 4-0 con gli Amatori Guspini. Avvicina la testa della classifica l’Asd Seddori con la cinquina rifilata alla Polisportiva Guasila 2022: in grande evidenza il solito Mallocci (tripletta), a segno anche Masili e Floris che riscattano il ko di una settimana fa con i villacidresi. Roboante anche il 6-1 esterno con cui il Real Putzu supera il WS10 Senorbì e consente ai gialloblù di toccare quota sei punti, ma con la gara da recuperare (con la Polisportiva Isili). Finisce in parità (3-3) tra Polisportiva Isili e Monreale Calcio.

