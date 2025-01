Resistenza, ubriaco nei guai 

Ha finito la notte di festa nella caserma dei carabinieri a Sant’Onofrio dopo momenti concitati in piazza Vittorio Emanuele. Un giovane, in evidente stato di ebbrezza, aveva in mano una bottiglia di vetro contenente una bevanda alcolica, nonostante i divieti disposti per il Capodanno.

Pretendeva di introdursi nell’area dei festeggiamenti. Ha manifestato un atteggiamento violento prima verso il personale della security preposto all’evento che lo ha bloccato, poi verso i vigili del fuoco impegnati nel loro servizio che hanno cercato di arginare le sue intemperanze. Il giovane, però, non si è fermato, anzi li ha minacciati.

A quel punto, mentre la festa coinvolgeva la folla, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nuoro che erano impegnati nei controlli predisposti nell’area del concerto e di tutto il centro cittadino.

Il giovane è stato fermato ipotizzando nei suoi confronti il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. I militari lo hanno condotto in stato di arresto alla caserma di via Sant’Onofrio, sede del comando provinciale dell’Arma, dove ha trascorso la notte.

Ieri la vicenda è approdata all’esame del giudice che ha convalidato l’arresto e ha disposto per il giovane l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

