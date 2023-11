Resistenza,  nei guai 2 operai di Samugheo  

Erano un po’ su di giri, qualche bicchiere di troppo e davanti ai controlli delle forze dell’ordine sono andati oltre. Alla fine due operai di Samugheo sono stati arrestati per resistenza. Serafino Pirastu, 49 anni e Mario Demelas, 33 ieri a bordo di un furgoncino percorrevano la strada che da Nuoro porta a Sedilo quando sono stati fermati per un normale controllo da parte dei carabinieri di Bonarcado e dalla stradale di Nuoro. Quando poi sono stati sottoposti al test dell’etilometro, è risultato che avevano esagerato parecchio con l’alcol (tasso di 1,75) così si è deciso di sequestrare il mezzo. A quel punto ci sono stati momenti di tensione, ne è nato una sorta di parapiglia e alla fine i militari hanno arrestato i due amici di Samugheo per resistenza. Ieri i due, assistiti dall’avvocato Graziano Flore, sono comparsi in Tribunale. La giudice Serena Corrias ha disposto l’obbligo di dimora e divieto di uscire dalle 22 alle 6. Il processo è stato rinviato al 22. ( v.p. )

