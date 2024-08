Resistenza e minacce: nei guai un 23enne 

Litiga con il compagno della madre in un ristorante di piazza Gramsci e poi aggredisce anche i carabinieri che erano intervenuti chiamati dai clienti e dai titolare del locale. Un 23enne è stato denunciato a piede libero nella tarda serata di sabato dai militari del Nucleo radiomobile con l’accusa di resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Stando alle poche notizie filtrate sull’accaduto, il giovane – al termine di una serata ad alto tasso alcolico – avrebbe litigato violentemente con il compagno della mamma dentro al ristorante. Prima qualche parola di troppo, poi le urla e l’intervento di una pattuglia che si trovava in zona.

I militari, arrivati per calmare gli animi di entrambi i litiganti, sono però stati aggrediti verbalmente dal più giovane. Poi ci sarebbe stato anche qualche spintone anche nei confronti dei carabinieri: il 23enne è stato portato via per essere identificato e denunciato a piede libero.

