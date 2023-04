Resistenza e lesioni, Deiana resta in carcere 

Davide Deiana resta in carcere. Al processo per direttissima, che è stato celebrato mercoledì, il giudice del Tribunale di Lanusei, Nicole Serra, ha convalidato il provvedimento di arresto e, accogliendo la richiesta del pm Valentina Vitolo, confermato la custodia cautelare in cella.

Per il 49enne di Tertenia, arrestato martedì sera per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, l’avvocato Marcello Caddori, preannunciando la volontà di procedere con il rito abbreviato condizionato a una nuova perizia, ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato al 5 maggio. Il penalista solleciterà una misura alternativa al carcere, per esempio una comunità in grado di accogliere tossicodipendenti.

Deiana aveva lasciato il carcere di Lanusei appena venerdì scorso. Era rimasto rinchiuso cinque mesi, dopo l’arresto scattato lo scorso novembre sempre per furto. Stavolta, dopo aver rubato una moto in paese, è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Jerzu. L’uomo è andato in escandescenza e nel tentativo di immobilizzarlo i due militari sono rimasti lievemente contusi. (ro. se.)

