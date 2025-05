Resistenza e antifascismo, riapre la biblioteca dell’Anppia 

La comunicazione arriva dal segretario di sezione Paolo Concas: «Dopo la ristrutturazione della Casa Murgia in via Mazzini, la sede dell’Anppia ha riaperto al pubblico la consultazione della biblioteca dedicata alla storia dell’antifascismo e della Resistenza». La sede di Guspini è attiva dal maggio 1999, anno in cui è stata costituita la sezione zonale. Lorenzo Di Biase, vicepresidente dell’Anppia Sardegna e membro del Consiglio nazionale a Roma, aggiunge: «Abbiamo circa mille volumi sulla storia dell’antifascismo e della Resistenza, oltre che sulla Prima e Seconda guerra mondiale, la Guerra di Spagna e la persecuzione ebraica».

L’Anppia di Guspini ha svolto attività anche nelle scuole, dalle elementari agli istituti superiori, organizzato mostre e collaborato con amministrazioni comunali, biblioteche, associazioni e con la Scuola del popolo, realizzando inoltre manifestazioni in diversi centri della Sardegna: «Lo scorso dicembre – prosegue Di Biase – abbiamo organizzato a Terralba l’evento “Ricordando Giacomo Matteotti”; a gennaio, per la Giornata della Memoria, abbiamo promosso alcune iniziative mentre il mese scorso, a Uras, abbiamo celebrato la Festa della Liberazione con le classi quinte elementari e terze medie, mentre il 25 aprile, a Guspini, si è tenuto un convegno su Giacomo Matteotti».

