Resiste il tempio del Bignami 

Per almeno un ventennio ha garantito la sopravvivenza di frotte di studenti poco inclini alla fatica. Una sorta di missione tramandata di padre in figlio, che dalle vetrine del punto vendita con vista sul cuore della Marina hanno assistito alla rinascita della città dopo la guerra e osservato la trasformazione del quartiere. «È tutta un’altra cosa», sintetizza Giovanni Mancosu, dietro il bancone della Bottega dello studente. Tappa fissa per generazioni di scolari.

Quelli del Bignami

L’articolo più venduto? «Il Bignami. È stato la salvezza di generazioni di studenti», dice Mancosu, che ha preso le redini del negozio aperto dal padre Ino Dario e dallo zio nel 1938. Con l’insegna di legno e le vetrine su via Dettori che sembrano occhi sul rione, spalancati durante la Seconda guerra mondiale. Iniziavano di prima mattina le processioni laiche davanti al tempio profano del libretto magico che ha segnato un’epoca: «C’era la fila fuori, ne abbiamo venduto migliaia. Era il nostro pezzo forte». Quell’amico senza voce che nel momento del bisogno c’era, e per il quale si arrivava a tutto: anche a corrompere il bidello consenziente. «Capitava che lo mandassero in missione in caso di interrogazioni improvvise o di compiti in classe. D’altronde, grazie alle dimensioni ridotte e al colore, era facilmente mimetizzabile». Più delle tavole sinottiche del Gustarelli, che permettevano di percorrere purgatorio, inferno e paradiso di Dante in tempi record, ma peccavano in fatto di dimensioni: «Erano grandi come un quadernone, difficilmente imboscabili».

I ricordi

Un concentrato di ricordi custoditi negli scaffali alti sino al soffitto: testimoni muti di una storia iniziata nel 1938; il 19 marzo, quando tra le pagine dell’Unione Sarda apparve un trafiletto: “Studenti, la vostra cartoleria è la Bottega dello studente”. Proprio lì, al civico 4 di via Dettori non ancora a rischio crollo. «Suppongo avessero qualche accozzo, alla Camera di commercio e al Comune. E non di poco conto», scherza Giovanni che a quei tempi non era nato, ma ripensa al negozio e alla licenza acquistati da padre e zio - come si usava a quei tempi - che assicurò loro la posizione più strategica. «Tutte le scuole erano qui, pubbliche e private. C’erano il Siotto, il Dettori, la Manno, il liceo artistico, le suore in via Baylle e il Galilei, con i tre turni: mattina, pomeriggio e notturno per i lavoratori». Garanzia - non scritta - per un via vai incessante di clienti, e ragione sufficiente per suscitare l’ira bonaria dei concorrenti del settore. «Erano decisamente più forniti di noi, ma appena più distanti dal polo dell’istruzione». Che poi era anche il cuore del commercio: «La Marina era piena di latterie, ciabattini, negozietti di alimentari e carbone. Insomma c’era di tutto. Qualunque cosa servisse». Anche le scarpe, declinate in base alla disponibilità economica: «Di cartone, di gomma, buone o buonissime. Si trovava ogni cosa servisse».