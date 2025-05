«Resinovich, la frattura è opera mia» 

Trieste . Colpo di scena nell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. Una frattura alla vertebra toracica, oggetto di scontro tra la difesa di Sebastiano Visintin, marito della vittima, e i consulenti della sua famiglia, sarebbe stata provocata involontariamente dal preparatore anatomico, il tecnico che assiste il medico legale durante l’autopsia. L’uomo si è presentato spontaneamente agli inquirenti. «Potrei aver procurato io quella frattura alla vertebra della signora Liliana Resinovich», ha dichiarato, segnalando che l’11 gennaio 2022, nella sala anatomica dell’obitorio di via Costalunga, partecipando all’esame autoptico sul corpo di Liliana, potrebbe aver compiuto una manovra sul cadavere tale da causare la lesione alla faccetta superiore sinistra della vertebra toracica T2.

Lo scontro

Non si esclude che il pubblico ministero titolare dell’inchiesta, Ilaria Iozzi, decida di sentirlo. La lesione era stata accertata nel corso della seconda autopsia, effettuata dall’antropologa forense Cristina Cattaneo. Non sarebbe stata invece rilevata dalla Tac eseguita l’8 gennaio 2022, due giorni prima dell’autopsia. La difesa di Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie (trovata senza vita il 5 gennaio 2022), è invece del parere che la frattura potrebbe essere stata provocata nel momento del ritrovamento del cadavere; esattamente il contrario di quanto ipotizzano i consulenti dei familiari di Liliana. Va sottolineato che, tuttavia, la frattura non è un elemento che possa confermare o confutare «la dinamica omicidiaria estrinsecatasi a mezzo di soffocazione esterna», descritta dalla relazione del team Cattaneo. E quindi la lesione a livello della vertebra T2 non ha a che fare strettamente con l’omicidio.

I vicini di casa

Intanto, venerdì il Tribunale di Trieste terrà la prima udienza del processo a carico dello stesso Sebastiano per diffamazione nei confronti dei vicini di casa, i coniugi Gabriella Micheli e Salvatore Nasti. Il fatto fa riferimento a dichiarazioni rilasciate da Visintin durante alcune trasmissioni televisive in cui, «sosteneva che si erano introdotti nella sua casa, che forse avevano sottratto le chiavi della stessa abitazione, che sapevano qualcosa» della vicenda legata alla moglie. La difesa di Sebastiano Visintin invece ha annunciato giorni fa che intenderebbe affidare a un perito molto esperto un esame dei cellulari di Liliana. Il perito impiegherebbe tecniche non ancora in uso nel 2022 che consentirebbero di recuperare messaggi e tracce cancellati anche molto tempo prima.

