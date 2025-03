Resinovich, avviate nuove indagini «Tutto da rivedere»  

Trieste . Se si escludono le poche indiscrezioni trapelate e le deduzioni che si ricavano dalle parole di alcune delle parti in causa, cosa ci sia scritto nella relazione medico-legale della antropologa forense Cristina Cattaneo su quanto riscontrato sulle spoglie di Liliana Resinovich non è ancora noto. Ma forse stravolgerà l'impianto dell'inchiesta dell'accusa se dalla Procura si sono affrettati a diffondere una nota per dire che «il minuzioso lavoro» svolto dai periti «impone una profonda rivalutazione dell'intero procedimento, forse con eventuali nuovi accertamenti aut acquisizioni». Per il facente funzioni di procuratore, Federico Frezza, l’oggetto delle indagini, «non può, ovviamente, venire reso pubblico». Difatti è piombato il silenzio.

Mentre la consulenza firmata dalla Cattaneo, dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e dall’entomologo Stefano Vanin è arrivata (dopo 13 mesi dall'incarico) sul tavolo del pm. La richiesta di archiviazione per la tesi del suicidio avanzata dalla Procura nel giugno 2023 aveva suscitato molti dubbi. Anche nel gip, Luigi Dainotti, che aveva smontato la tesi indicando in oltre venti i punti da approfondire. Il fascicolo era stato aperto il 22 dicembre 2021 per sequestro di persona; nel giugno 2023 era invece imputato l’omicidio. Non si ricordano molti casi di persone che si suicidino mettendo la testa in due sacchetti di plastica fissati con un cordino al collo e infilando il corpo in due grandi sacchi neri.Il marito di Liliana, Sebastiano Visentin, nell’attesa di «poter aver accesso a questo fascicolo», ha chiesto che «tutte le persone che hanno ruotato attorno alla vita di Liliana vengano sentite»: familiari, vicini di casa, chi ha avuto a che fare con Liliana e lui stesso: «Non ho niente da nascondere». Ha parlato anche l’amante di Liliana, Claudio Sterpin: «Liliana non poteva essersi suicidata con i programmi che avevamo».

RIPRODUZIONE RISERVATA