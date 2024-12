Residenze artistiche, esperienze a confronto 

Promozione del territorio, scambio artistico, sperimentazione, ricerca. Questo e molto altro in Sardegna è il prodotto delle residenze artistiche, luoghi di formazione culturale, umana e di decentramento dell’arte. A distanza di 10 anni dall’avvio dei programmi ministeriali del sistema delle residenze, lunedì alle 11,30 al cinema Odissea è in programma una riflessione sulle diverse esperienze vissute in Sardegna.

Con l’occasione sarà proiettato il docufilm “Rizomi”, di Francesco Rosso, che raccoglie i progetti degli oltre 40 artisti accolti durante il triennio 2022/2024. Il progetto restituisce allo spazio urbano e al paesaggio l’immagine di un teatro di vita quotidiana. Ciascun artista ha potuto immergersi nel luogo prescelto e interpretarlo attraverso la propria poetica e creatività.

Oltre alla direttrice artistica di Tersicorea, Simonetta Pusceddu, interverranno Antonella Giglio, direttrice generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo alla Regione; Mauro Manca funzionario della Regione dello Spettacolo dal vivo, comparto teatro, musica e danza; Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, molti degli artisti coinvolti nel progetto Rizomi e diversi attori degli organismi di spettacolo. Tra questi, Elena Pau di La Fabbrica Illuminata titolare del progetto “El Misterio de Sigismondo Arquer”, Carpe Diem per il progetto “Di terre e di acque – Spazi da custodire” a Sant’Antioco, Susanna Manelli e Riziero Moretti di Botti du Shcoggiu.

Realtà accreditate e riconosciute nel sistema dello spettacolo italiano dal 2014, le residenze artistiche hanno accolto e supportato numerosissimi progetti artistici, favorito incontri professionali, stimolato il confronto di idee e linguaggi tra artisti e curatori, attivato dispositivi di osservazione e monitoraggio.

