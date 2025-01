Residenza sbagliata, disabile resta a terra 

Ha il gusto amaro della burocrazia la storia vissuta il 15 dicembre scorso da Nicola Frau, quarantaduenne disabile di Villacidro in vista del volo Roma Fiumicino – Cagliari della compagnia Aeroitalia . «Ho vissuto molti anni in Germania, da poco più di un anno abito di nuovo in Sardegna per motivi di salute. Ho acquistato due biglietti andata e ritorno per Amburgo con scalo a Roma, uno per me e uno per mia madre, usufruendo della tariffa di continuità territoriale per entrambi e dell’assistenza disabili per me, dato che ho problemi di deambulazione – racconta Frau –. All’andata è andato tutto bene, ma durante il check-in di ritorno ho vissuto un incubo, concluso con l’acquisto di un altro biglietto pagato oltre 300 euro e senza continuità territoriale. Sono partito due ore dopo il previsto, privato del supporto di mia madre che ha dovuto prendere il volo già prenotato in precedenza trovandosi a viaggiare a fianco a un posto vuoto. Il mio».

All’imbarco

Quel che ha impedito a Nicola Frau di viaggiare con sua madre nel volo che aveva prenotato con largo anticipo è una riga sulla sua carta di identità, che ancora indica la residenza precedente ad Amburgo. «Nonostante avessi già usufruito della tariffa sul volo di andata, mi hanno bloccato. Ho spiegato al personale di terra che le mie condizioni di salute non mi permettevano di ritardare il ritorno a casa, chiedendo come prendere il volo con mia madre, anche lei residente a Villacidro. Mi hanno risposto che avrei potuto dimostrare di aver diritto a quel volo e quella tariffa entrando con Spid nel mio fascicolo sanitario, con cui avrei potuto provare la mia residenza nell’Isola», spiega Frau.

La trafila

Con fatica, fra recuperi password e connessione instabile, il personale di terra e la madre di Frau – che ha anche problemi alla vista – lo aiutano ad accedere al fascicolo sanitario personale, in cui è indicata tutta la sua storia clinica, le prescrizioni farmaceutiche e le terapie degli ultimi anni, non solo quelle fruite dal suo rientro in Sardegna ma anche quelle di quando abitava in Germania. «Dopo che il mio cellulare è passato di mano in mano, di responsabile in responsabile, mi hanno fatto sapere che non bastava il fascicolo sanitario a dimostrare la mia residenza in Sardegna. Era necessario esibire la mia anagrafica sulla app Io – continua amareggiato –. Peccato che nonostante l’accesso alla app mostrasse in testa la dicitura Villacidro, non sia servito a niente: la scheda anagrafica era fuori uso e non c’è stato verso di partire. Ho perfino mostrato le ricette cartacee del mio medico a Villacidro. Infine, ho chiesto di pagare un sovrapprezzo per viaggiare sullo stesso volo di mia madre ma non me l’hanno acconsentito. Sono arrivato a Cagliari alle 22,30; dolorante, solo e con la consapevolezza di aver subito un’ingiustizia e una violazione della privacy e dei dati sanitari sensibili». Subito dopo, la madre di Nicola ha inviato una pec ad Aeroitalia e all’assessorato sardo ai Trasporti per contestare il comportamento della compagnia aerea nel volo XZ2341. «Mi sarei aspettato una risposta da Aeroitalia, delle scuse, un cenno di comprensione per il disagio, ma nulla è arrivato», si rammarica l’uomo.

