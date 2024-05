«Residenza del Poggio? Siamo abbandonati» 

Il campo da calcetto e il parco giochi di via Talete hanno conosciuto tempi migliori, di cestini portarifiuti non c’è neppure l’ombra e l’erba viene tagliata solamente nelle strade principali: gli abitanti di Residenza del Poggio protestano per lo stato di abbandono del quartiere che confina con Poggio dei Pini. Andrea Carrucciu, residente nella zona dal 1997, fa parte della Consulta per la coesione sociale e territoriale creata dal Comune: nonostante le promesse del Comune – rivela – nessun intervento di manutenzione è stato ancora pianificato.

I residenti

«In questo quartiere vivono 400 persone, l’unico servizio è la scuola elementare, per il resto non c’è altro – racconta Carrucciu -, l’esempio più emblematico dello stato di abbandono è rappresentato dal parco comunale di via Talete, frequentato ogni giorno da bambini e genitori. Recinzione divelta con pali appuntiti che mettono a repentaglio l’incolumità dei bimbi che giocano, pali delle porte arrugginiti e reti logore: le condizioni del campo da calcetto in terra battuta rispecchiano lo stato del quartiere. Non va meglio nel parchetto accanto, dove sono presenti giochi per bambini vecchi di chissà quanti anni».

Pulizia

Problemi anche nella pulizia delle strade dove, fatta eccezione per le vie principali, l’erba cresce indisturbata: «Basta inoltrarsi nelle vie interne di Residenza del Poggio per vedere che la pulizia ai bordi delle strade lascia a desiderare, eppure per dare dignità a questa zona, dove i bambini giocano ancora per strada e le famiglie si incontrano nell’unico punto di ritrovo in via Talete, basterebbe poco. Chiediamo la stessa attenzione che il Comune riserva alle altre zone residenziali».

Comune

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, spiega come l’assessorato alla Coesione sociale sia nato proprio per garantire gli stessi diritti a tutti i residenti: «Il livello di attenzione deve essere massimo per tutti i quartieri, al Comune spetta il compito non solo di rendere più sicure le zone residenziali, ma anche di abbellirle e dotarle di tutti i servizi per avvicinare anche i cittadini provenienti dai centri limitrofi».

La vice sindaca, Silvia Sorgia, chiarisce: «I nostri tecnici hanno già effettuato un sopralluogo a Residenza del Poggio, dove sono previsti lavori di riqualificazione del parco di via Talete per 50mila euro. Anziché realizzare interventi spot in ogni zona, abbiamo scelto di concentrare gli sforzi in un rione alla volta, scegliendo di investire anche nell’acquisto di giochi inclusivi per migliorare i parchi cittadini».

