Galtellì
07 gennaio 2026 alle 00:55

Residenti stabili, boom di posti letto 

In un’Isola in continuo spopolamento, Galtellì è in controtendenza: non perde residenti ma conserva quelli dell’anno precedente. Dall’ufficio anagrafe del Comune emergono buone notizie. Il 2025 dà conferme incoraggianti con residenti stabili a 2.409, come nel 2024. I nati sono 17, 27 i deceduti, gli immigrati 49, gli emigrati 39. Nel 2023, il numero di abitanti era 2400 di cui 19 nati, 22 morti, 40 immigrati, 24 emigrati. Nel 2024 i nati sono stati 19 (come nel 2023), i morti 27, gli immigrati sono aumentati (46), e gli emigrati sono rimasti invariati (24). Nel 2025 i dati variano di poco: un nato in meno rispetto al 2024 e 2023, il numero dei morti è uguale al 2024, 2 immigrati in più rispetto al 2024, 15 emigrati in più.

La stabilità nel paese è frutto anche del lavoro dal punto di vista turistico e culturale, anche degli incentivi da parte del Comune e non solo, come spiega il sindaco Franco Solinas: «È un paese molto attivo dal punto di vista turistico e culturale, dove le amministrazioni puntano a garantire i servizi alle famiglie come la ludoteca, attività sportive, asili nido e numerosissime attività per piccoli e grandi. Utilissimi anche i bonus. Abbiamo inaugurato, per la prima volta, l’asilo nido. È un forte segnale. Il paese poi si presta per la sua posizione tra il mare e Nuoro. Con l’abbattimento delle rette, laboratori e viaggi di istruzione miriamo ad attrarre sempre più persone». Anche dal punto di vista turistico si registra un aumento: nel 2024 i posti letto erano 390, nel 2025 arrivano a 450.

