Residenti sotto 30mila, come nel 1981 

Si riavvolga il nastro: 1981, il 12esimo rilevamento demografico nazionale fissa gli abitanti al disotto dei 30mila, 26.059 per l’esattezza. Da allora in poi Oristano schizza oltre fino a superare i 35mila.

A fine gennaio di quest’anno marcia indietro, l’Istat attesta che Oristano è ritornata, dopo 44 anni, sotto i 30mila: 29.989, dato provvisorio ma non più di tanto considerato che l’Istat non spara numeri a caso e a pesare è la differenza tra nati vivi e morti, che in un clima di scarsissima natalità non è destinato a cambiare almeno nel breve.

I dati

Solo a gennaio la città è diminuita di 18 abitanti, più di uno ogni due giorni: 30.007 a inizio gennaio, 29.989 a fine. A limitare, ma non ad annullare, il calo naturale di 27 unità (14 nati vivi contro 41 morti) ha contribuito il saldo migratorio interno, positivo di 11 nuovi residenti: 70 immigrati in entrata da altro comune contro i 59 in uscita. Ininfluente il saldo migratorio estero: 5 arrivi e 7 partenze.

Il sindaco

La diagnosi del sindaco, Massimiliano Sanna, parte da quell’ultimo dato: «Si tratta di un segnale positivo perché evidenzia dopo qualche anno la ritrovata capacità attrattiva del capoluogo rispetto ad altri territori anche della Penisola. L’analisi Istat, ancora provvisoria, dall’altro lato conferma il fenomeno nazionale della denatalità che il Governo e la Regione stanno tentando di frenare; a soffrirne sono i comuni medi e piccoli di una provincia come la nostra senza possibilità per le realtà locali di incidere più di tanto».

La provincia non è da meno, a gennaio perde 129 abitanti; da 147.894 scende a 147.765. il saldo naturale è negativo di 155 unità, positivo di 20 il saldo migratorio interno e di 6 quello con l’estero. Per la città capoluogo la decrescita demografica non è solo statistica.

Meno contributi

Mentre non cambia di mezzo euro l’indennità di carica del sindaco e degli amministratori nel capoluogo di provincia, cambiano in peggio i contributi per le spese correnti provenienti dallo Stato e dalla Regione in quanto legati alla popolazione, più scende e meno prende. Nei primi tre mesi ha incassato 6,7 milioni di euro a fronte degli 8,6 nello stesso periodo 2024. A aprile 2025 (aggiornamento al 17) zero entrate, nell’intero mese 2024 5,8 milioni di euro. Ritardi? Probabile.

Redditi in aumento

Male demograficamente, bene nei redditi. L’Agenzia delle Entrate dice che l’imponibile 2023, su denunce 2024, è passato da 469.8 milioni a 493.2 milioni di euro; sale anche il numero dei contribuenti da 21.994 a 22.263 e il reddito medio pro capite da 22.257 euro a 23.494. A far lievitare il tesoro oristanese, e quindi l’Irpef e le addizionali per l’Erario, i pensionati (8.323 per 192 milioni) e i dipendenti (11.361 per 242 milioni) pari all’88% del totale e un 6% in più dell’anno precedente.

Addio “Paperoni”

C’è infine un dato curioso: nel 2022 figuravano 185 “Paperoni” oltre i 120mila euro, nel 2023 zero. Spariti: mistero. Diminuiscono tutte le fasce basse di reddito mentre aumentano di 790 denunce quella tra i 26 e i 55mila euro e di 49 tra i 55 e i 120mila.

