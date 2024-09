Residenti senza medico di base, i comitati guidano la protesta  

La giunta comunale di Siliqua, ha indetto, per giovedì, un’assemblea pubblica per discutere della grave situazione sanitaria causata dalla mancanza di medici di base. All’incontro, che si terrà alle 16, nei locali del Montegranatico, parteciperà anche il sindaco di Vallermosa, Francesco Spiga, accompagnato da una delegazione di alcuni dei 300 cittadini rimasti senza copertura sanitaria.

La drammatica situazione interessa in modo particolare la comunità siliquese, composta da 3.500 residenti che a breve si troveranno senza medico di base. Una parte dei residenti è ancora tutelata ma, tra pochi giorni, l’unico ambulatorio rimasto chiuderà i battenti.

I vari bandi, messi in campo dall’Asl per trovare dei nuovi sostituti sono andati deserti e, al momento, l’unica proposta valida sembrerebbe l’allestimento di un ambulatorio straordinario di continuità territoriale (Ascot). L’intento della sindaca di Siliqua, Francesca Atzori, promotrice dell’iniziativa, è quello di informare i cittadini sull’attuale situazione e fare fronte comune affinché vengano trovate soluzioni per ristabilire il servizio di assistenza medica nel paese. A Siliqua, diversi cittadini si sono costituiti in comitato per sollecitare l’arrivo di un nuovo medico di base.

A Vallermosa, invece, il comitato dei trecento residenti rimasti senza assistenza, hanno raccolto le firme per far valere uno dei diritti fondamentali: quello alla salute. (a. cu.)

