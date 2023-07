Residenti mobilitati per le piante del rione Ziviriu 

Col caldo afoso dei giorni scorsi i lecci, gli alberi di Giuda, i ginepri e le altre essenze tipiche della macchia mediterranea piantumati alcuni mesi fa a San Gavino, per volontà dell’amministrazione comunale, nel largo Barisone (quartiere di Ziviriu) sono andati in sofferenza. Nell’area verde non è al momento previsto nessun servizio di irrigazione, così come nelle altre sei create o riqualificate dal Comune con un progetto da 150mila euro. Così gli abitanti del rione, coordinati su WhatsApp, hanno deciso di rimboccarsi le maniche per salvare le piante: muniti di pompe, secchi e innaffiatoi, hanno dato acqua alle piante.

«C’è stato un invito ai residenti – racconta Marco Patteri, uno dei tanti volontari – affinché ciascuno portasse dei recipienti con dell’acqua. Ovviamente tutto ciò non basterà se chi di dovere non provvederà a far sì che l’irrigazione avvenga nei modi e nei tempi corretti».

«L’amministrazione – accusa Nicola Garau, capogruppo di minoranza in Consiglio comunale e residente del quartiere – non ha previsto un finanziamento per la manutenzione e la cura dell’area. Era facile prevedere che il lavoro potesse andar male. Per fortuna sono intervenuti i cittadini». Critico il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «L’iniziativa dei residenti dimostra attenzione e sensibilità verso il bene pubblico ma evidenzia anche l’assurdità della scelta della giunta: anziché fare più interventi incompleti su più aree sarebbe stato meglio farne meno ma bene».

