Residenti in calo, la città si svuota 

L’età avanza, di anni Carbonia ne ha appena compiuto 86, ma la città si svuota. Il trend era inarrestabile, per certi versi non sorprende perché il calo demografico (tranne Olbia) non risparmia nessuno, ma la città del carbone entro pochi mesi, forse poche settimane, scenderà sotto la soglia dei 26 mila abitanti. Due giorni fa, anniversario della sua inaugurazione, contava 26.080 abitanti. La popolazione femminile conta oltre mille unità in più di quella maschile: 13.614 contro 12.466. Ma il dato che si ripete terribilmente identico da ormai vent’anni, è la perdita di circa 200 abitanti l’anno: a inizio 2024 Carbonia ne aveva 26.271.

Decessi e nascite

I decessi sono sempre notevolmente superiori alle nascite (disponibile solo il dato 2023, ma quello del 2024 non cambia granché: 340 deceduti a fronte di 110 nati) e la differenza viene appena compensata dal saldo positivo (l’unico) immigrati-emigrati: a fronte di 274 persone che hanno cancellato la residenza, 358 l’hanno acquisita. Di neonati sempre meno, ma c’è chi si trasferisce a Carbonia soprattutto per lavoro e dai paesi vicini, per lavorare nel terziario. Ma il ricambio, come rivelano i dati, è costante. In questo scenario in apparenza immutabile, è dunque la natalità sottozero la voce che forse già nella primavera del 2025 porterà Carbonia a scendere sotto i 26 mila abitanti, come non accaduto nemmeno nel periodo di crisi post minerario degli anni Settanta.

Il Comune

Uno dei risultati immediati (oltre all’economia in perenne frenata) è la continua, annuale, contrazione delle scuole, con ridimensionamenti che non sono finiti: «Come consolazione non può valere il fatto che il fenomeno è generalizzato, ci stiamo impoverendo di nuove generazioni – analizza il sindaco Pietro Morittu – base di produzione della ricchezza in tutti i sensi, presto o tardi ci troveremo ancora a dover chiudere presìdi». Eppure ci sarebbe una ricetta che potrebbe contribuire non ad invertire la rotte ma ad arginare il tracollo: «Ci sono dei servizi da mantenere a tutti i costi - afferma il primo cittadino - a cominciare da quelli che riguardano la sanità: la situazione che si è venuta a creare ha contribuito a far perdere potenzialità di carattere economico oltre ad aver generato i problemi noti a tutti». La riluttanza dei medici di trasferirsi a Carbonia è un problema: «Di concerto con Area potremmo studiare forme di incentivazione». Non sarà stato molto, ma Carbonia (e alla pari Iglesias) aveva anche un servizio giudiziario quasi completo: spazzato via.

L’inversione non si avrà in un paio di anni e da quando il fenomeno dello spopolamento è iniziato, ogni amministratore ha ben chiaro che il segno meno continuerà a comparire: «I problemi connessi alla chiusura delle industrie hanno spinto le nuove generazioni ad andare via – conclude il sindaco - difficile capire quando il fenomeno si arresterà».

