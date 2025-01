Residenti giù, balzo indietro di 55 anni 

L’emorragia demografica non si arresta. Macomer fa un salto indietro di 55 anni. Anzi, entro l’anno i residenti potrebbero scendere sotto i novemila, sotto i 7 mila entro il 2035. I dati sono impietosi. Alla fine del 2023 erano 9255. L’ultima rilevazione dice che il 2024 si è chiuso con 9.121 abitanti, 134 in meno rispetto al 2023. La popolazione è composta da 4657 femmine e 4464 maschi. I nati sono stati 27 (due in meno rispetto all’anno precedente), i decessi sono stati 109. L’inizio del 2025 è segnato da due decessi e nessun nuovo nato.

Le proposte

La crisi demografica sembra inarrestabile e i numeri dell’ultimo rilevamento indicano che fra meno di 12 mesi si ritornerà ai livelli antecedenti il 1971. Macomer si spopola e invecchia, la forbice tra nascite e decessi si va allargando. Quale il rimedio? «L’emorragia demografica è il riflesso della decennale crisi socio-economica del centro Sardegna - dice Luca Pirisi, del gruppo di minoranza Macomer 2030 -. Per invertire il trend dobbiamo dare nuova attrattività a Macomer e al Marghine, creando sinergie con i territori circostanti dal Nuorese alla Planargia. Dobbiamo rafforzare la macchina amministrativa, comunale e dell’Unione dei Comuni, in termini di programmazione strategica e spendita dei fondi pubblici, per colmare le fragilità di settori chiave come sanità, istruzione, trasporti. Ma anche per investire sulla competitività delle imprese, sulle tecnologie e i saperi digitali per creare nuove possibilità occupazionali. Una sfida. Il nostro gruppo punta a coinvolgere tutti i cittadini, anche emigrati, perché siano protagonisti dei nuovi piani di sviluppo».

Il sindaco

I dati preoccupano anche il sindaco, Riccardo Uda, che dice: «Secondo gli esperti e seguendo il trend attuale, fra una decina di anni, il numero dei residenti scenderà ancora sotto i 7 mila abitanti. Occorre fare qualcosa e subito, mettendo in moto l’attività lavorativa. Si deve far funzionare bene il Consorzio industriale di Tossilo, con una concertazione con la Regione. La politica può e deve incidere sulle dinamiche industriali. Tossilo non è solo il termovalorizzatore dei rifiuti, deve essere propulsivo per creare lavoro. Solo col lavoro si arresta l’emorragia demografica. Siamo impegnati per creare una inversione di tendenza, proprio attraverso il lavoro».

