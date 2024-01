Residenti e negozianti: «Così sono spariti i posti per le auto» 

Parcheggi scomparsi dopo i lavori di riqualificazione, strada ancora chiusa al traffico dopo l’apertura, per il momento, riservata ai pedoni. A poche settimane dalla fine dei lavori di riqualificazione del primo tratto di viale Trieste (manca solo la segnaletica stradale), residenti e commercianti bocciano il progetto dell’amministrazione e lanciano una raccolta firme da consegnare al sindaco affinché “nei lavori di rifacimento della strada di viale Trieste si mantenga un adeguato numero di parcheggi a tempo”, una delle richieste è per tracciarli almeno in via Tavolara, accanto alla chiesa del Carmine, “per garantire il flusso commerciale. Negli stessi parcheggi ai residenti, come in passato, deve essere garantita la sosta gratuita”, si legge nel manifesto appeso davanti a un negozio di giardinaggio. «Basterebbe tracciarli almeno su un lato», spiega Luca Scano, residente e promotore dell’iniziativa. «Senza parcheggi, i residenti non potranno neanche portare la spesa a casa e i commercianti avranno difficoltà con il carico e scarico delle merci», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Italo Sulliotti, titolare dell’omonima rivendita di dolci, vini e liquori. «Siamo delusi», dice, «Le attività commerciali hanno necessità dei parcheggi, lo stesso vale per i residenti. Fate qualcosa». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA