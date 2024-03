Residenti, è guerra anche sui numeri 

Ma quanti sono i residenti in città? L’istat al primo gennaio 2022 dice 30.653, il Comune nel “Referto controllo di gestione anno 2022” (l’atto che rende trasparente la realizzazione degli obiettivi programmati e fornisce la piattaforma sulla quale sviluppare la programmazione della città) ribatte: 31.048. In particolare, continuano dal Comune, 14.638 maschi e 16.638 femmine: totale 31.276 con uno sballo di 228 anime rispetto ai 31.048 supposti residenti, dovuto presumibilmente a un errore di battitura. Il che ci può stare, con i numeri capita un po’ a tutti.

I conti non tornano

Certo è che i 31.048 residenti dati dal Comune al primo gennaio 2022 sono lontani dai 30.653 dell’Istat. La differenza può derivare da rilevazioni diverse o da un errore puro e semplice. Il numero fornito dall’Istituto appare comunque più corretto, considerato che la popolazione è in calo da anni mentre il palazzo degli Scolopi rispetto al 2021 lo dà in aumento e da 30.723 lo proietta a 31.048. Scrive il Comune nel referto: «La conoscenza della consistenza della popolazione residente con i dati dei principali indici demografici, ha consentito all’amministrazione di indirizzare al meglio la propria azione per raggiungere i diversi obietti strategici indicati nelle linee programmatiche di mandato del sindaco». Se anziché una crescita c’è stata, come tutto fa pensare e come l’Istat certifica, una decrescita qualche variante in corso d’opera andrà apportata.

Il “caso” frazioni

Il “Referto” analizzando i propri dati dei residenti in città (24.952) e delle frazioni (6.078) osserva un costante spopolamento della città a favore delle frazioni: giusto. Ma qual è la cifra dello spopolamento? L’Istat non fornisce il dato delle frazioni ma se per ipotesi si prendesse comunque per buono quello fornito dal Comune che rileva in 6.078 il numero dei frazionisti, i residenti in città scenderebbero a 24.575.

Residenti stranieri

Altri dati. Per il Comune i residenti stranieri in città, frazioni comprese, sono 1.009, per “Tuttitalia”-Istat 885. Questo significa che senza gli stranieri la città scenderebbe al di sotto dei 30mila, esattamente a 29.750 per arrivare a 29.514 visto che l’Istat accerta che al primo gennaio 2023 c’è un calo dei residenti a 30.477 e l’aumento a 933 del numero degli stranieri.

La programmazione

Per l’Istat sono 371 le persone che pernottano nelle comunità assistenziali, nelle case di riposo, in quelle ecclesiali, in alberghi, case di cura, militari e altre. Se ai conviventi si aggiungono gli stranieri che possono aumentare ma più facilmente diminuire e si tiene conto del saldo naturale (morti/vivi) fortemente negativo l’Ente possiede una piattaforma completa per programmare in maniera corretta il futuro della città. Diversamente succede come per il Piano urbanistico, tutt’ora in vigore, programmato per una città di 40mila residenti salvo scoprire che in questi ultimi dieci anni la città è sotto di 10mila unità.

