Residence (abusivo) low cost 

La Costa Smeralda “popolare”, Porto Cervo per tutti: stanze nei vuoti sanitari (alcune senza prese d’aria), bagno comune, letti a castello e tariffe abbordabili. Con vista (dove ci sono le finestre) sul golfo del Pevero. Secondo la Guardia di Finanza (Comando di Olbia) è tutto nel complesso residenziale Crysalys Bay, una struttura enorme con quasi cento unità abitative (anche in multiproprietà) che sovrasta la spiaggia del Piccolo Pevero. I finanzieri hanno segnalato alla Procura di Tempio gli amministratori del condominio, perché avrebbero organizzato una attività, secondo il pm Alessandro Bosco non autorizzata, che aveva tutte le caratteristiche di una azienda turistico alberghiera. Il personale delle Fiamme Gialle, in forze, ha “visitato” il residence identificando centinaia di ospiti. Diversi clienti avrebbero confermato la tesi investigativa di fondo, il condominio funzionava come un hotel con direttore, reception organizzata, servizi di pulizia e lavanderia. La prima contestazione è quella penale tributaria, secondo i finanzieri (coordinati dal capitano Carlo Lazzari) dal 2018 al 2024 il residence fantasma avrebbe fatturato 12 milioni di euro non dichiarati, con un’evasione fiscale stimata di circa 4 milioni di euro. I reati tributari contestati all’amministratore del condominio sono in valutazione da parte del pm.

Dormire in magazzino

Ma la Guardia di Finanza ha segnalato anche al procuratore Gregorio Capasso presunti abusi edilizi e paesaggistici (utilizzo di vuoti sanitari e magazzini come stanze) e presunte violazioni amministrative che riguardano l’abitabilità e la sicurezza dei locali. Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, il presunto “hotel fantasma” non è stato sequestrato ed è perfettamente funzionante. Secondo la Guardia di Finanza è come se esistesse una società che operava nella attività alberghiera senza autorizzazioni e senza dichiarare i ricavi. Da valutare la posizione dei proprietari degli immobili. Il dato che colpisce, oltre l’elemento delle indagini, è l’umanità che frequenta il complesso. Stando all’inchiesta, persone (anche molto giovani) pronte a tutto per un soggiorno in Costa Smeralda.

RIPRODUZIONE RISERVATA