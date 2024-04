«Resettiamo tutto e ripartiamo» 

Una serata da dimenticare in fretta. Il Cagliari, dopo un filotto di 6 punti in quattro gare, ritrova l'amaro sapore della sconfitta contro il Genoa. Un ko che in casa rossoblù fa male, ma Alessandro Deiola, tornato titolare dopo due partite e con la fascia da capitano al braccio, preferisce guardare subito avanti. «Resettiamo quello che è successo a Marassi e ripartiamo, non c'è tempo per piangerci addosso. Meglio pensare subito allo scontro di domenica a casa nostra col Lecce, una partita che dobbiamo vincere e basta».

Niente alibi

Un Cagliari che è sembrato troppo timido contro un Genoa che, sul campo, ha messo tutta la sua voglia di festeggiare la salvezza già raggiunta matematicamente. Non bastasse, la squadra di Ranieri ha dovuto fare i conti con una serie incredibile di assenze dell'ultimo momento. «Potremmo appigliarci a questi problemi», taglia corto Deiola, «ma sarebbero solo alibi. Meglio fare i complimenti al Genoa, che ha giocato meglio di noi, che invece non abbiamo certo giocato la nostra miglior partita. Ci sono stati superiori, punto. Meglio resettare tutto e pensare al Lecce, perché domenica ci giochiamo la Serie A». E il centrocampista di San Gavino ha un pensiero ai tifosi, anche ieri presenti a Marassi e che domenica, ancora una volta, proveranno a trascinare il Cagliari alla vittoria: «Siamo dispiaciuti per la prestazione di oggi. Lo sappiamo, loro fanno tanti sacrifici per essere qui. A loro chiedo di starci ancora vicini, a partire da domenica, perché questa salvezza la possiamo raggiungere solo tutti insieme».

Solo il Lecce

I 91 minuti abbondanti di Marassi sono già un lontano ricordo. Deiola non spende troppe parole su una gara che non c'è mai stata, contro un Genoa superiore in tutto. L'obiettivo del capitano rossoblù e del Cagliari resta solo uno, mantenere la Serie A. «Ci aspettano quattro partite, che per noi sono quattro finali, in cui ci giochiamo la Serie A». La prima quella di domenica contro il Lecce: «Per noi è uno scontro diretto, giochiamo in casa con il nostro pubblico. E vogliamo raggiungere il nostro obiettivo». Il Cagliari non vuol guardare alle dirette concorrenti: «Facciamo la corsa solo su noi stessi», continua Deiola. «Pensiamo a quello che dobbiamo fare e basta. Alla fine vedremo, ma noi vogliamo restare in Serie A». Subito il Lecce, poi Milan, Sassuolo e Fiorentina: «Quattro partite per noi fondamentali. Non eravamo fenomeni dopo le partite con Atalanta, Inter e Juve, non siamo scarsi ora. Pensiamo solo al Lecce, la prima di quattro finali. In questa corsa verso la salvezza abbiamo visto che può succedere di tutto, ci possono essere sorprese. Ecco, con il Lecce non possiamo sbagliare». E anche Deiola, come tutti i compagni, si aggrappa a Claudio Ranieri: «Il mister è una grandissima persona, per tutti noi è come un padre, ci dà tanti consigli. Le critiche? Ci stanno in questo lavoro, ma abbiamo le spalle larghe e andiamo avanti. Tutti noi lo seguiamo e con lui andiamo avanti fino alla morte. Per questo dimentichiamo Genova e pensiamo a battere il Lecce e raggiungere il nostro obiettivo, la salvezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA