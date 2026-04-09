“Reset Fegato”, la cura che conquista i social  

Immaginate di poter dare al vostro fegato una vera attenzione quotidiana, con gesti semplici, rimedi naturali e buone abitudini capaci di migliorare la salute di tutto l’organismo. È questo il cuore di “Reset Fegato”, il primo libro di Stefania Melis, farmacista di Sarroch seguita da oltre 800mila persone sui social. Con le sue “pillole di salute”, Melis ha costruito un dialogo quotidiano con il pubblico, offrendo consigli pratici e scientificamente fondati, che ora trovano forma in un volume pubblicato da Arkadia, pronto per la prima presentazione ufficiale alla Biblioteca comunale di Sarroch domani alle 18.

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Il libro nasce dall’esperienza diretta dell’autrice, che quotidianamente riceve messaggi da migliaia di follower, anche all’estero. Il filo conduttore è sempre lo stesso: il fegato, organo silenzioso ma centrale per il benessere dell’organismo, spesso sovraccarico di tossine e stress. Reset Fegato si propone come un vademecum pratico per prendersene cura, con consigli accessibili a tutti, dal bicchiere d’acqua tiepida e limone al risveglio alle essenze naturali capaci di favorire la depurazione e il buon funzionamento degli altri organi.

«Quando mi hanno proposto di scrivere un libro, non sapevo su quale argomento focalizzarmi – racconta Stefania Melis –. Poi ho pensato che fosse sensato dare risposte su un tema importante come la depurazione del fegato. Nella mia rubrica di WhatsApp ho oltre diecimila contatti e ogni giorno ricevo centinaia di messaggi, anche da italiani all’estero. La maggior parte delle persone mi chiede come affrontare disturbi che spesso nascono proprio dal sovraccarico del fegato. Il mio approccio non demonizza i farmaci: la chimica, principalmente, agisce sul sintomo, ma piante ed erbe permettono di arrivare al cuore del problema. Con il giusto stile di vita e rimedi mirati, si può alleggerire il carico di questo organo fondamentale. Questo libro è dedicato a chi vuole prendersi cura di sé».

Rapporto

L’opera riflette lo stesso stile divulgativo che ha reso l’autrice un punto di riferimento sui social: informazioni scientifiche spiegate in modo chiaro e pratico, facilmente applicabili nella vita quotidiana. Ma la prudenza resta un principio chiave: Melis ricorda spesso ai suoi follower l’importanza della diagnosi e del parere medico. «Spesso arrivano persone che, dopo aver consultato specialisti senza risultati, si rivolgano a me per rimedi naturali. Tuttavia, quando serve, li indirizzo verso approfondimenti clinici. La prevenzione e la diagnostica non possono essere trascurate».

“Reset Fegato” si propone dunque come un ponte tra scienza e praticità, tra rimedi naturali e consapevolezza medica. È un libro pensato per chi desidera vivere meglio, gestendo il proprio benessere con strumenti concreti e un approccio naturale ma informato. Grazie all’esperienza di Stefania Melis, lettori e lettrici scoprono che prendersi cura del fegato non è complicato: bastano piccoli gesti quotidiani e una maggiore conoscenza dei meccanismi del corpo per ottenere benefici duraturi.

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