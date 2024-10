«Resa inaccettabile su Glencore» 

Vertenza Glencore, la tensione è di nuovo alle stelle. La chiusura delle linee piombo e zinco sembra essere finita nel dimenticatoio e il progetto litio-black mass pare diventato l’unico tema di attualità. Abbastanza per scatenare l’ira dei sindacati e lo sconcerto dei lavoratori. A scaldare gli animi l’incontro, senza la presenza dei sindacati, tra la presidente della Regione Alessandra Todde, l’assessore dell'Industria Emanuele Cani, il ministro Adolfo Urso e la sottosegretaria Fausta Bergamotto per fare il punto sulla vertenza Portovesme srl e la risposta ricevuta dal Mimit dalla deputata dei Progressisti Francesca Ghirra che sul tema della Glencore ha presentato un’interrogazione a risposta immediata in Commissione attività produttive.

L'incontro

«Nel corso dell'incontro – si legge in una nota della Regione divulgata dopo la riunione di martedì a Roma - è stato illustrato il progetto sulla black mass presentato dalla Glencore al Governo. È stato stabilito di convocare un incontro con la società nei prossimi giorni, in vista del tavolo plenario a cui parteciperanno anche i sindacati nelle prossime settimane, proprio per illustrare lo stato dell'arte». Nessun accenno al fatto che il progetto black mass sia stato fortemente contrastato lo scorso anno per una lunga serie di criticità (ambientali in primis) da Governo, Regione e sindacati, nè sulle questioni di cui invece, ieri pomeriggio, ha chiesto conto la deputata Ghirra: ha domandato al Mimit cosa intenda fare per mantenere in produzione la linea dello zinco primario a Portovesme e relativamente al progetto “litio” ha chiesto anche quando il Ministro Urso abbia intenzione di riconvocare il tavolo di crisi. «La risposta del sottosegretario Bitonci è stata gravemente insufficiente, anzi preoccupante – ha detto Ghirra – Il ministro Urso aveva garantito un forte intervento del Governo per evitare che Glencore sospendesse la linea dello zinco primario. Oggi scopriamo invece una resa da parte del Governo per noi inaccettabile. L’unica notizia positiva è la proroga di sei mesi del piano di cassa integrazione, non è però tollerabile che rimanga attivo solo il Waelz, che tratta fumi di acciaieria e residui provenienti da altri impianti, o che si accetti il progetto litio senza averne neanche condiviso il piano industriale e le ricadute occupazionali con le parti sociali».

Il sindacato

Durissima la reazione della Cgil che nei giorni scorsi aveva protestato per il silenzio sulla vertenza: «Sconcertante l’attendismo del ministro Urso - ha detto il segretario regionale Fausto Durante commentando la risposta alla Ghirra – il Mimit dice che valuterà tutte le misure necessarie affinché si possa garantire un intervento incisivo per la crisi in atto ma quali sarebbero questi interventi incisivi dal momento che è passato un mese dal primo confronto a Roma con la multinazionale? In tutto questo tempo, nonostante gli impegni presi da Urso a quel tavolo, non c’è stata alcuna pressione da parte del Governo che, anzi, si è limitato a convocare un’altra riunione con la sola multinazionale, per discutere del progetto litio». Durante fa anche un riferimento all’incontro di martedì: «Ci auguriamo che la Regione abbia ribadito la necessità di non chiudere la linea dello zinco».

