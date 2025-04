resa finale per la cos 

Gelbison 1

Cos 0

Gelbison (3-4-1-2) : Colella, Casella, Accetta, Gigliotti, Sognog (30 st Marcelli), Manzo, Pitarresi (3’ st Golfo), Setola, Ksovan (40’ st Viscomi), Liurni (23’ st Croce), Prado. In panchina Tartaro, D’Amore, Fontanella, De Pasquale, Gallo. Allenatore Domenico Giampà.

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Maurizio Floris, Cabiddu, Rossi, Severgnini (42’ st A. Loi), Morlando, Piredda (32’ st Ladu), Piseddu (1’ st Boi), Pinna, Calabrese, Mattia Floris (24’ st Demontis), Romano. In panchina Xaxa, E. Loi, Caferri, Derbali, Sulis. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Andrea Bortolussi di Nichelino.

Rete : st 38’ Golfo.

Note : espulso Manzo al 46’ st per doppia ammonizione; ammoniti Gigliotti, Pinna, Calabrese; angoli 5-1 per la Gelbison; recupero 2’ pt e 6’ st. Come su tutti gli altri campi è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco.

castelnuovo cilento. Beffa a 7’ dallo scadere per una sfortunata Costa Orientale Sarda. Al “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento vince di misura la vicecapolista Gelbison. Una sconfitta immeritata ma pesantissima: con un punto gli uomini di Loi (terzultimi) sarebbero stati sicuri di disputare i playout, ora invece dovranno conquistarlo nell’ultimo turno per evitare la retrocessione diretta perché se dal tredicesimo al sedicesimo posto il distacco è di almeno otto lunghezze la terzultima retrocederebbe. Al momento la differenza è di cinque punti.

La partita

Prima del via, come su tutti i campi, viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco. La Gelbison sin dai primi minuti mantiene il possesso palla ma la prima vera occasione è della Cos al 26’ con una conclusione al volo di Pinna: la palla sorvola di poco la traversa. Tre minuti dopo la replica della squadra cilentana con Setola che crossa al centro e trova l’incornata da due passi di Prado, la cui mira è sbagliata. Al 24’ gli ospiti sfiorano il gol: cross basso dalla destra di Piseddu, girata di Romano, la palla si stampa sul palo.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al 1’ annullata una rete a Romano per fuorigioco. Al 20’ sugli sviluppi di un angolo deviazione aerea di Gigliotti, palla di poco alta. Al 38’ padroni di casa in vantaggio: conclusione di Prado, respinge la difesa ospite, sulla ribattuta Golfo spedisce la palla sotto la traversa. Al 46’ espulso Manzo per doppia ammonizione. In pieno recupero annullato un gol a Calabrese per fuorigioco.

