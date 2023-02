resa dell’Amatori a lumezzane 

Nel campionato di rugby di Serie A, l'Amatori Alghero lotta, ma esce dal Campo dei Pini di Lumezzane con un sconfitta per 36-25. Vittoria per i padroni di casa del Promotica I Centurioni, che stacca il Cus Milano (sconfitto 15-14 a domicilio dal Noceto) e vola solitario al terzo posto. Meno brillante la classifica degli algheresi, che restano terzultimi. Nel primo tempo, lombardi in meta con Pilani e Scheepers, Muzzi le trasforma entrambe e centra anche un piazzato. La meta di Marchetto trasformata da Cipriani e il piazzato dello stesso calciatore, manda le due squadre al riposo sul 17-10. Nella ripresa, alla meta di Ospitalieri trasformata da Muzzi rispondo quella di Bollo e il piazzato di Cipriani avvicina le due squadre fino al 24-18. C'è match, ma altre due mete di Russo e Suttor (Muzzi trasforma la prima) rendono vana quella di Torello trasformata da Cipriani.

Turno di riposo per l'Amatori Capoterra, che B avrebbe dovuto sfidare l'Ivrea al Campo Diego Santi. Il match è stato rinviato perché, come ha spiegato il presidente giallorosso Andrea Cogoni, i piemontesi hanno «chiesto il rinvio perché domenica in città c'era il carnevale e non era possibile giocare».