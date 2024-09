Resa del Tonara Avanza l’Ovodda  

TONARA 0

OVODDA 3

Tonara (4-4-2) : Cherchi, Casula, Testa, G. Sau (25’ st Pili), Poddie, L. Sau (17’ pt. Mameli), Frau (34’ st Arru), Trogu, Noli, Maccioni (17’ st Succu), Calaresu.In panchina: Lai, Mura, Murru, Sedda, Sulis.Allenatore: Succu.

Ovodda (4-4-2) : Contini, Mele (38’ st Crissantu), G. Deiana (13’ st Lai), Ledda, Bilea, El Marrakchi, N. Deiana (36’ st Mattu), Soru (6’ st Brundu), Gopar, E. Sedda, Frongia (25’ st C. Sedda).In panchina: Sabater, A. Sedda, Satta, Soru.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 25’ N. Deiana, nella ripresa 20’ E. Sedda, 40’ C. Sedda.

Note : espulsi Mameli, C. Sedda; ammoniti Noli, Mameli, Casula, G. Deiana.

Tonara. Netta vittoria dell’Ovodda che supera anche in trasferta il Tonara e raggiunge gli ottavi di finale. Gli amaranto partono all’attacco cercando subito il gol del vantaggio per chiudere il discorso qualificazione, ma il Tonara si difende.Gli ospiti passano dopo 25 minuti con un bel gol di Nicolò Deiana che trafigge Lai con un diagonale.I padroni di casa si buttano in avanti ma senza creare pericoli alla difesa avversaria.

Nella ripresa, il Tonara insiste ma gli uomini di mister Moro raddoppiano al 20’ con una potente incornata di Edoardo Sedda sugli sviluppi di un d’angolo.A cinque minuti dal termine, arriva il gol del definitivo 0-3 su calcio di rigore trasformato da Cristoforo Sedda.

