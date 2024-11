La resa dei conti sull’autonomia differenziata si avvicina. Per il 12 novembre, quindi fra poco più di una settimana, il Presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera ha fissato l'udienza per la discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da Sardegna, Toscana, Campania e Puglia. Un pronunciamento sui ricorsi diretti che potrebbe, di fatto, anticipare il referendum e la sua ammissibilità. Oltre un mese fa, infatti, dopo le firme per il referendum contro la riforma di Calderoli depositate in Corte di Cassazione, era toccato ai rappresentanti di cinque Regioni di centrosinistra salire le scale a Piazza Cavour per presentare i due quesiti votati dai consigli di Campania, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana. Uno per la cancellazione totale della norma e un altro parziale, come "strumento di riserva".

Regione capofila

Sul fronte del ricorso, la Sardegna è capofila: «Come le altre tre Regioni, continueremo la battaglia contro l'autonomia differenziata», ha sempre dichiarato la governatrice Alessandra Todde. Quanto alla decisione del governo di costituirsi in giudizio, «è una scelta che conferma la volontà da parte dell'esecutivo di alimentare lo scontro con le Regioni. La Sardegna ha presentato il ricorso nel solo interesse dei cittadini e restiamo in prima fila contro chi vuole spaccare l'Italia e indebolire la Sardegna. Non lo permetteremo».

