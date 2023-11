Resa dei conti a Sassari: ore contate per Campus? 

La crisi, all'improvviso. Pareva una giornata politica di stallo, ieri a Sassari, dopo le minacciate dimissioni del sindaco Nanni Campus se i pentastellati avessero voluto abbandonare la maggioranza civica lasciandolo a corto di voti per proseguire il mandato. Vigeva il silenzio tombale pure in casa grillina in seguito all'investitura di Alessandra Todde come candidata governatrice, appoggiata nel campo largo dal Pd, futuro compagno di scranno in Regione, avversario invece a Palazzo Ducale. Poi in serata, all’improvviso, trapelano delle voci sempre più forti che arrivano dagli ambienti del campo largo. I malumori nei confronti della giunta Campus, però, a quanto si dice, perdurano ormai da tempo e sarebbero indipendenti dalla candidatura di Alessandra Todde. La mancanza di dialogo tra il gruppo consiliare dei cinquestelle e la giunta del sindaco viene definita – ma solo per ora a microfoni spenti – “ormai insostenibile”.

Fine di un matrimonio

Un’affermazione che pare smentire il corso di mesi, se non anni, della permanenza grillina a Palazzo Ducale, iniziata tra le file dei vincitori delle ultime comunali nel 2020. Sarebbero ormai troppe le richieste disattese dei 5stelle da parte del sindaco e della sua maggioranza. È un lamento che sale con forza, sembra, da un luogo dove imperava, mutismo e rassegnazione. Ma si tratta, soprattutto, di una fine della tregua tra le parti, e di quel che precede la chiamata alle armi contro colui, e coloro che, per tre anni abbondanti, hanno sostenuto il leader civico. Esprimendo un presidente del consiglio comunale con Maurilio Murru, eletto a inizio consiliatura da tutti, tranne il Pd che si era astenuto, con Laura Useri, divenuta assessora alla Cultura, e due esponenti in assemblea, Patrizia Zallu e Federico Sias, che reggono le sorti dell'assemblea coi loro decisivi voti. Gli stessi, o forse qualcuno più in alto, che, stando almeno alle “voci di dentro” chiedono un chiarimento vis à vis a breve con il primo cittadino. Mentre invece, a brevissimo, oggi, si vota in giunta il Bilancio, e nei giorni seguenti in consiglio comunale. Passaggio fondamentale per la buona salute di un'amministrazione e probabile occasione, in Aula, per un redde rationem tra i protagonisti diretti dell'ultimo miglio dell’esperienza Campus.

Le reazioni

Intanto l'opposizione chiosa per cominciare dall'area dem, per bocca del segretario provinciale Giuseppe Mascia: «Il progetto civico non è fallito ora ma quando il sindaco ha avuto bisogno di appoggio esterno per la maggioranza in consiglio». Gli fa eco Antonio Piu, consigliere regionale di Europa Verde: «L'esperienza maturata dal M5S con Campus è stata inefficace».

E pure dalla destra i toni non sono teneri. «Il diktat dei 5stelle è egoistico - carica a testa bassa Daniele Deiana, esponente in Comune di Fratelli d'Italia - Andandosene causeranno un danno enorme. Il loro è un ricatto». Spara senza pietà Antonello Peru, fondatore di Sardegna al Centro 20venti: «Se ne vanno perché gli hanno messo il guinzaglietto da Roma. Io non l'avrei mai fatto». Questo il presente ma il futuro è tutto da scrivere e potrebbe riservare delle sorprese.

