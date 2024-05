Requiem per la giunta Soddu 

La telefonata che salva una consiliatura non è arrivata. Nonostante i contatti febbrili e molteplici rivolti al Campo largo, dove si è cercato il soccorso di almeno due consiglieri che potessero garantire al bilancio preventivo del Comune di Nuoro il numero legale in aula e la maggioranza qualificata dei 13 voti necessari per l’approvazione. Fino all’ultimo il sindaco Andrea Soddu ha sperato in uno scossone che non c’è stato. Anche incontrando in mattinata Sebastian Cocco, presidente del Consiglio ed ex alleato. Senza numeri, i fedelissimi di Soddu non entrano in Consiglio, rimanendo asserragliati nell’ufficio del sindaco. Fuori tra il pubblico Pietro Sanna e Viviana Brau che avrebbero garantito il soccorso e il raggiungimento di 11 voti. Gli stessi raggiunti dall’assemblea con il solo Campo largo in aula che risponde all’appello delle 18 delle 19. Il Consiglio quindi salta perché non c’è numero legale. Sul bilancio rimane la bocciatura del 16 maggio. Ora nulla più sembra ostacolare il commissario.

Faccia a faccia

Un nulla di fatto dopo il tentativo dell’incontro in Comune tra il presidente del Consiglio, Cocco, e il sindaco Soddu. Interlocuzione provata dopo che tre consigliere del centrodestra, Pierluigi Saiu, Angelo Arcadu e Emilio Zola avevano annunciato la loro assenza. Ieri il Consiglio convocato in seguito al decreto dell’assessore regionale agli Enti locali, Francesco Spanedda, per approvare il bilancio già bocciato il 16 maggio scorso, è andato nullo. «Non abbiamo partecipato al Consiglio - spiega l’ex maggioranza Soddu in una nota - perché abbiamo tentato fino all’ultimo minuto di ricomporre il quadro politico per arrivare all’approvazione del bilancio. Purtroppo, il tentativo non è riuscito e pertanto non si sono verificate le condizioni politiche adeguate allo scopo. Fino all’ultimo minuto si è tentato un approccio dialogico che conducesse a costruire le strade per un accordo sulla votazione del bilancio e dotare così la città dello strumento autorizzatorio della spesa, in mancanza del quale la comunità rischia la paralisi».

Lo scontro

L’incontro con Cocco era «per verificare se ci fossero le condizioni per arrivare a una soluzione della crisi, ma nel frattempo il successivo comunicato degli esponenti del Campo largo relativo all’Europeade ha dimostrato che in questa fase è difficile ogni interlocuzione che porti a una ricomposizione del quadro. Relativamente all’Europeade, va precisato che la manifestazione è stata portata a Nuoro dall’amministrazione Soddu, la stessa l’ha fatta finanziare dalla Regione, dalla Provincia, nonché dal Comune. Ma la mancata approvazione del bilancio, licenziato dalla Giunta comunale il 22 marzo, non consente l’utilizzo delle risorse. Altri hanno assicurato che l’Europeade si sarebbe svolta comunque, anche in assenza dell’autorità politica e con un bilancio approvato dal commissario. Eventualità che, in realtà, si sta rivelando molto complicata».

