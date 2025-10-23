VaiOnline
Metro leggera.
24 ottobre 2025 alle 00:38

«Repubblica-San Saturnino: apertura vicina» 

Lunedì torna la metro leggera di superficie in città dopo quasi tre anni e per i cagliaritani e i residenti nei centri dell’hinterland è scattato il conto alla rovescia. «La riattivazione della metrotranvia – ha dichiarato l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca – rappresenta un importante momento per la città Metropolitana di Cagliari. Finalmente i cittadini potranno godere di quei benefici attesi dopo anni di inevitabili disagi ed essere ripagati per la pazienza dimostrata. Ora occorre andare spediti sul completamento dell’opera fino a piazza Matteotti a partire dall’imminente apertura della tratta Repubblica-San Saturnino, per la quale si attende la conclusione della procedura di collaudo analoga a quella appena conclusa per la tratta fino a Repubblica».

Il via libera arriva a seguito del completamento delle fasi di collaudo che si sono concluse positivamente con il rilascio del nulla osta da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa), che ha quindi certificato la piena idoneità dell’infrastruttura e il massimo livello di sicurezza e affidabilità del servizio.

