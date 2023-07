Reporter: sul podio Bullegas, Columbu e Piu 

La transizione ecologica è il tema scelto dal Corecom Sardegna per la terza edizione del premio Gianni Massa che ha visto vincere per la sezione scuola e università, la piattaforma di web radio realizzata dagli studenti della scuola Primo Levi di Quartu Sant'Elena, mentre per quella del giornalismo gli articoli delle giornaliste Eleonora Bullegas, Michela Columbu e del collega Fausto Egidio Piu.

Ieri nel Transatlantico del Consiglio regionale la cerimonia di consegna delle targhe ai vincitori. «La memoria di Gianni Massa si conserva anche invitando le giovani generazioni ad imitarne lo spirito critico e l’onestà intellettuale», afferma il presidente del Corecom Sergio Nuvoli, «valori necessari in una società violenta come quella in cui viviamo, che ha necessità di un giornalismo e di giornalisti autorevoli a presidio della libertà di tutti, del pluralismo e della democrazia. Il premio nasce per non dimenticare la memoria di questo grande giornalista che fu arrestato e trascorse sedici giorni a Buoncammino per difendere il diritto dei giornalisti a non rivelare la fonte delle notizie. È grazie a lui se questa è oggi una delle categorie inclusa tra quelle che può opporre il segreto professionale». Il premio ha avuto il patrocinio del presidente del Consiglio regionale della Sardegna: «dobbiamo rivolgerci alle nuove generazioni in un mondo in cui si pensa che l’informazione passi attraverso i social o altri mezzi non certificati, in cui le notizie non sono verificate. Per questo non dobbiamo mai dimenticare l’importanza del giornalismo professionista che veicola informazioni libere, corrette, veritiere e certificate», conclude Michele Pais.

