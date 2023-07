Reporter in erba da tutta Italia al Master Foghesu cronisti 

La biblioteca comunale è diventata una redazione giornalistica. Dodici reporter in erba stanno partecipando al “Master Foghesu cronisti”. Un corso promosso dalla Pro Loco e dal Comune di Perdasdefogu con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. I giovani, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, arrivano dall’Ipia di Perdasdefogu, dai licei Businco di Jerzu, da Vinci di Lanusei, Motzo di Quartu, Azuni di Sassari e perfino dal Montale di Roma.

Taccuino e penna in mano per comunicare, informare e soprattutto scrivere. Guidati dal giornalista e scrittore Giacomo Mameli raccontano, giorno per giorno, il festival letterario Sette sere Sette piazze Sette libri.

La sera si ascoltano gli ospiti della kermesse, la mattina si lavora sulla notizia. L’iniziativa, legata a doppio filo alla rassegna, si concluderà lunedì con la consegna di un attestato di frequenza spendibile a scuola sotto forma di crediti formativi. Non solo libri. La redazione ha visitato e raccontato la mostra “Bisos” del pediatra e fotografo Pietro Basoccu. Una galleria all’aperto allestita in via Baccaredda. In mattinata direttore e redattori si recheranno nella chiesa preromanica di San Sebastiano per una lezione. «Il laboratorio di giornalismo rappresenta sicuramente un’opportunità per questi talentuosi ragazzi arrivati a Perdasdefogu anche da molto lontano – ha detto l’assessora comunale alla cultura Rita Melis – un’esperienza che darà loro una marcia in più. Il patrocinio dell’Odg è un valore aggiunto».

RIPRODUZIONE RISERVATA