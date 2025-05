Reportage di guerra e ricette per la pace al Marina Cafè Noir  

Un premio Pulitzer, il giornalista statunitense Nathan Thrall, che si confronta (sabato 21 giugno) con un David di Donatello, la reporter di guerra Francesca Mannocchi. Un’autrice di best seller nazionali, Viola Ardone (sabato 21 giugno), e una internazionale, la scozzese Ali Millar, venerdì 20 giugno. Sono solo alcuni dei nomi di punta che emergono dal programma del Marina Café Noir 2025 (il più longevo dei festival letterari sardi) in scena al bastione Saint Remy di Cagliari dal 20 al 22 giugno e con un’anteprima domani a San Sperate (Spazio Antas, alle 18) con Wu Ming1 per il suo ultimo romanzo “Gli uomini pesce”, Einaudi.

Chourmo

Per l’edizione numero ventidue quelli del Chourmo hanno deciso di tracciare “Mappe dei tempi nuovi”, ovvero percorsi a bordo di diverse arti: non solo la letteratura ma anche tanto giornalismo di inchiesta, musica e teatro. Spiegano Giacomo Casti, Donatella Mendolia e Francesco Scanu: «Bisogna capirli e interpretarli, questi tempi nuovi che stiamo vivendo, e se le mappe da sempre ci aiutano a trovare i tesori - stando attenti a tranelli, insidie e pericoli - noi del Chourmo pensiamo che utilizzare i libri come mappe, portolani e bussole sia la strategia più utile e necessaria per comprenderli e affrontarli».

I nomi internazionali

Oltre Nathan Thrall con “Un giorno nella vita di Abed Salama” (Neri Pozza) e Ali Millar con “Ava Anna Ada” (Sur) ecco la taiwanese Lin Hsin-Hui (domenica 22 giugno) che, intervistata da Sara Sanzi, voce di Radio3, presenta il suo “Intimità senza contatto” (Add), un romanzo che indaga i confini ambigui tra umano e non umano, e le intersezioni tra letteratura, tecnologia ed ecologia.

Voci di casa

Tra le presenze nazionali spicca Giancarlo De Cataldo, che, accompagnato da Alberto Ibba, sarà protagonista venerdì 20 di una delle prime uscite pubbliche del suo “Un cadavere in cucina”, Einaudi. A seguire Rosita Manuguerra con “Malanima” (Feltrinelli) in compagnia di Marco Amerighi, scrittore e direttore di Book Pride. Sabato 21, bis di Francesca Mannocchi che, in conversazione con Gianmario Pilo, racconta il suo “Lirica Ucraina”, miglior documentario agli ultimi David di Donatello. Un racconto intenso e drammatico dalla Libia al Libano, dall’Iraq all’Ucraina con le musiche del cantautore sardo Iosonouncane. Sempre il 21, l’ospite sarà l’antropologo Andrea Staid con il suo nuovo libro “Dare forme al mondo”, per Utet: una riflessione sul nostro modo di abitare orientato alle pratiche sostenibili, per una prospettiva che includa non solo le società umane ma anche le comunità animali e vegetali.

Gli omaggi

Quest’anno cadono i 30 anni dalla scomparsa di Sergio Atzeni che sarà ricordato il 20 giugno e i cinquanta di Emilio Lussu che sarà omaggiato il 21 giugno. Mentre domenica 22 spazio al ricordo di Andrea Camilleri che in questo 2025 avrebbe compiuto 100 anni.

Letterature applicate

Dalla sua nascita (tracciando una via per i tanti venuti dopo) il Marina Café Noir ha traslato i libri sul palcoscenico attraverso attori e musicisti. Ed ecco i reading “Killer food” (venerdì 20), il primo ispirato al romanzo di De Cataldo, con in scena il premio Ubu Valentino Mannias e le musiche dei Gras de pollo e il secondo (sabato 21) “Guerra infinita”, tratto dal libro di Thrall, con l’attore Felice Montervino e i Roundella.

Musica

«Nella natura di un festival meticcio, Marina Café Noir guarda alla musica d’autore come a una naturale prosecuzione di un discorso letterario», spiegano quelli del Chourmo: ed ecco in programma Bobo Rondelli, la band pop-swing Musica da Ripostiglio, Irene Loche, Azzurra Parisi, e le Balentes.

RIPRODUZIONE RISERVATA