L'Ue ufficializza il conferimento dell'incarico ad Enrico Letta per la redazione di una relazione che delinei il rilancio del mercato unico. «Di fronte a un mondo più conflittuale, volatile e complesso, è necessario uno sforzo in termini di ripensamento strategico», si legge in una nota redatta da Spagna, Belgio (che deterrà la presidenza da gennaio) e Commissione europea.