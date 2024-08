Report di sostenibilità per Smeraldina 

Smeraldina presenta la prima edizione del Report di sostenibilità dell’azienda e punta al futuro con ottimismo. Il colosso sardo delle acque minerali, capace di esportare bottiglie e tetrapack in mezzo mondo, ha pubblicato «un documento di trasparenza e rendicontazione che consente di tracciare un bilancio del lavoro dell’azienda, di conoscere in modo imparziale i suoi punti di forza e anche quelli nei quali si può migliorare», ha spiegato l’ad della ALB, Mauro Solinas. «Soprattutto, è l’impegno che la ALB prende con il futuro e con l’ambiente e la natura, consapevole che la sua crescita deve essere sostenibile al massimo grado e capace di portare benessere alla società in cui viviamo».

Il manager richiama come fonte di ispirazione un vecchio proverbio dei nativi americani: “Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli”

«È con questa idea che ALB prende da sempre un impegno concreto con la risorsa di cui si occupa, l’acqua, e con le persone, il territorio, la comunità, i partner con i quali opera e dai quali riceve fiducia».

