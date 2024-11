Report contro Antonella Giuli. Lei: «Teorema diffamante» 

«I miei fine settimana, i miei pochi attimi di libertà strappata alla vita sociale giornaliera, ma soprattutto le mie notti e i miei tormentati pensieri sono dedicati al mio dovere di madre di due bimbi piccoli uno dei quali, Giulio, affetto da una grave patologia curabile ma non guaribile, tale da rendere necessario il contributo della legge 104». Lo ha spiegato Antonella Giuli, sorella del ministro della Cultura, in risposta alle accuse mosse da Report, in onda ieri sera su Rai3. Il programma di Sigfrido Ranucci sostiene che Giuli, in forza all'ufficio stampa della Camera «a 120mila euro all'anno», già impegnata nella comunicazione di Fratelli d'Italia, continuerebbe a occuparsi del partito, in nome del rapporto di amicizia con la sorella della premier, Arianna Meloni. In particolare durante i weekend che la vedrebbero esentata dai turni, nonché sollevata «da tutta una serie in incombenze, come la rassegna stampa».

Smentita

«Un teorema manipolatorio, se non pure falso e diffamante», ribatte Antonella Giuli. E anche FdI smentisce: «Completamente falso che Antonella Giuli abbia lavorato per la nostra comunicazione dopo essere stata assunta alla Camera». «Sottotraccia, ma non poi troppo - riflette la sorella del ministro - la tesi di Report è forse che io diserti il mio posto di lavoro per mettermi al servizio di Arianna Meloni, cui mi lega un rapporto limpido e pubblico di amicizia personale». Nel dubbio che il programma potesse trasmettere questa sua risposta, ecco la decisione di divulgare una dolorosa verità del figlio malato a poche ore dalla messa in onda. Ecco perché, «come tutti gli altri addetti stampa sanno, all'alba sono dispensata dalla selezione della rassegna stampa: devo preparare mio figlio e portarlo a scuola, dove è atteso da un'ammirevole maestra di sostegno».

