Reperto archeologico dal mare dell’arcipelago alla valigia del turista 

Forse non aveva capito che cosa aveva messo in valigia, di sicuro sapeva di avere trovato sul fondale di Cala Corsara un reperto archeologico di epoca romana. Un turista svedese è stato fermato in aeroporto, a Olbia. Il personale della Guardia di Finanza e quello dell’Agenzia delle Dogane hanno invitato l’uomo, diretto in Olanda, a consegnare l’oggetto che aveva nascosto in valigia. Ed era esattamente il souvenir della Sardegna che i finanzieri si aspettavano di trovare. Il turista stava portando a casa, come prezioso ricordo della vacanza nell’arcipelago di La Maddalena, un oggetto di grande valore, un frammento di un tubulo fittile cavo. Si tratta di una componente utilizzata per la costruzione delle terme romane e delle ville signorili. Un fermacarte niente male da collocare su una scrivania di un ufficio di una cittadina scandinava, per ritornare con la mente alla vacanza sarda nell’Arcipelago. Invece, i finanzieri, coordinati dal capitano Carlo Lazzari e i doganieri hanno recuperato il reperto e lo hanno subito consegnato alla Soprintendenza. Il dato interessante è che il ritrovamento potrebbe essere la conferma di un naufragio di una nave romana, carica di materiale di costruzione, avvenuto nell’Arcipelago di La Maddalena. Il ritrovamento a Cala Corsara del tubulo fittile è importante in questo senso. Il turista è stato segnalato alla Procura di Tempio, mentre il reperto ora sarà oggetto di un approfondimento scientifico.

RIPRODUZIONE RISERVATA