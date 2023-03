Reperti, italiano fermato in Nepal 

BRESCIA. Era partito dall'Italia il 31 gennaio per un lungo viaggio tra India e Nepal, che sarebbe dovuto terminare il 6 marzo. È invece rimasto in Nepal, trattenuto dalle autorità, il 27enne bresciano Tiziano Ronchi, accusato di aver raccolto resti archeologici nell'area del tempio Bhaktapur. Docente di arte all'accademia Belle arti Santa Giulia, dov’è docente di Decorazione, Ronchi ora è in ospedale dopo alcuni giorni in carcere.

«Sta bene, è provato, ma non ha segni di maltrattamenti stando a quel che ho visto durante una videochiamata», racconta la madre, in costante contatto con la Farnesina che segue la vicenda. «Sono state cambiate cinque o sei volte le accuse, siamo in attesa di conoscere il capo di imputazione definitivo ma, per come conosco mio figlio, è tutto assurdo», aggiunge la madre angosciata. «Mi sembra assurdo. Mi ha detto di aver raccolto da una catasta di detriti dei piccoli frammenti in legno. Alcuni operatori lo hanno invitato a lasciarli a terra, lui si è scusato e lo ha fatto. Poco dopo è stato fermato», è la ricostruzione della famiglia del bresciano appassionato di arte e di trekking.

Quando è stato fermato, poche ore dopo aver fatto una videochiamata con la famiglia a Brescia, Ronchi aveva con sé un coltellino che aveva utilizzato per affrontare alcuni giorni prima, in solitaria, il circuito Annapurna, uno dei percorsi di trekking più affascinati del mondo. Il fermo, precisano fonti diplomatiche italiane, è avvenuto domenica 5 marzo e la Farnesina si è subito attivata, tramite il consolato onorario di Katmandu, l'ambasciata italiana di New Delhi, competente anche per il Nepal, e più da vicino il Cconsolato italiano a Calcutta. Il console Gianluca Rubagotti ha fatto visita ieri a Ronchi all'ospedale di Katmandu, dove è stato condotto dopo il fermo a seguito di una richiesta avanzata dal legale che il Consolato ha trovato per lui, trovandolo in discrete condizioni.

«Per il Consolato italiano in India si tratterebbe di un grande fraintendimento in cui è rimasto vittima Tiziano», riporta la madre. Inizialmente sembrava ci fosse un video nel quale si vedeva Ronchi raccogliere cocci antichi, ma le immagini non sono mai state prodotte perché mai - secondo quanto ricostruito- sarebbero state registrate. Il docente di 27 anni si è fin qui difeso spiegando di non aver fatto nulla. La famiglia aspetta sviluppi nell'arco di pochi giorni.

