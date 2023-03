Reperti egizi: gli esperti torinesi a Sassari  

La strada per Menfi e Tebe passa da Torino, ma fa anche una deviazione per Sassari si potrebbe dire parafrasando Jean-François Champollion, il decifratore dei geroglifici egizi. E' davvero storico l'accordo tra la Direzione regionale Musei Sardegna e il Museo Egizio di Torino, il secondo al mondo dopo quello de Il Cairo specializzato nello studio di una civiltà che ancora esercita grande fascino, non solo per le piramidi e la Sfinge. La collaborazione parte dal Museo nazionale archeologico ed etnografico Sanna ed è finalizzata all'indagine, analisi e studio dei trecento reperti egittizzanti rinvenuti a Tharros.

I lavori

Come spiega Elisabetta Grassi, direttrice del museo sassarese «I reperti che conserviamo sono produzioni che vanno a imitare quelle d'Egitto, rinvenute in ambienti fenici, prevalentemente nella necropoli di Tharros. Si tratta di scarabei, pendenti e amuleti. Sono materiali provenienti da collezioni (come quella di Chessa poi acquisita da Sanna) e poiché provengono da scavi molto antichi non furono studiate in maniera dettagliata da esperti».

Nei prossimi giorni un’egittologa del Museo di Torino arriverà a Sassari per analizzare e studiare i reperti presenti nella collezione del Museo. Sarà il primo passo per avviare una interazione solida e strutturata che farà da ponte, non solo virtuale, tra due Musei ricchi di storia. L’accordo di durata triennale, siglato dal Direttore della Direzione regionale Musei Sardegna, Luana Toniolo, e dal Direttore della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, Christian Greco, prevede pure l’elaborazione e il sostegno scientifico di programmi e progetti di ricerca, con la pubblicazione e divulgazione dei risultati ottenuti. “Oltre a questo saranno organizzati convegni, mostre e anche laboratori per le scuole” anticipa la direttrice Grassi.

Previste alcune sorprese. Chissà che qualche sarcofago non approdi in visita a Sassari. Del resto a fondare il Museo Egizio di Torino è stato proprio Carlo Felice, quello che ha dato il via alla realizzazione di quella che si chiamava inizialmente Strada Reale Cagliari-Sassari. (g. m.)