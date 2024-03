Reperti dimenticati nell’ex scuola 

Resti umani nelle scatole, frammenti di cocci, animali deceduti, degrado. Lo scenario all’interno della vecchia scuola elementare di Lunamatrona è questo. L’edificio in passato ha istruito centinaia e centinaia di persone, ed era stato usato come deposito provvisorio degli scavi archeologici effettuati negli anni ‘80. Col passare degli anni l’edificio, e tutto ciò che conservava, ha subito le azioni del tempo e dell’incuria, cadendo nel dimenticatoio e probabilmente subendo azioni vandaliche. Ora l’amministrazione promette di metterlo in sicurezza, e la Soprintendenza competente sul territorio, appresa la notizia della presenza di ossa e altro materiale, verificherà presto il contenuto.

La testimonianza

Nelle scatole crani, femori e omeri, ossa piatte, costole, vertebre, sacri. Addirittura il cadavere di un animale che sembra un gatto, sicuramente entrato nell’edificio a terminare i suoi giorni. Ma anche cocci e frammenti ceramici. Francesco Mereu, lunamatronese di 75 anni, era il fotografo dell’archeologo Cornelio Pusceddu che effettuò gli scavi del 1981 alla Tomba dei Giganti de Nixias e nel Nuraghe de Trobas: «Nonostante siano passati oltre 40 anni, ricordo che tirammo fuori circa 13 scheletri dalla Tomba dei Giganti e che furono portati nell’ex scuola elementare, l’istituto dove, casualità, ho studiato da bambino». Tra le scatole anonime, ci sono anche quelle con l’indicazione dell’origine: ossa provenienti dal restauro degli anni ‘80 della chiesa romanica di Santa Maria Assunta, costruita nel 1326 e prima parrocchia di Lunamatrona fino al 1630, diventata poi chiesa cimiteriale. La Soprintendenza si attiverà per visionare e recuperare i materiali: «Ora che siamo venuti a conoscenza del problema, la prossima settimana ci attiveremo per valutare se si tratta di materiale archeologico e per fare le giuste ricerche», dichiara la responsabile Gianfranca Salis.

L’edificio

La scuola elementare era già attiva a fine ‘800. Apparteneva alla chiesa e poi fu acquistata dal Comune. Erano disponibili quattro ambienti, con i solai in struttura di legno fino agli anni ‘60 quando avvenne il restauro .«Ora è spesso soggetto a vandalismo. Cercheremo le risorse per metterlo in sicurezza una volta per tutte. Dal poco che si sa dei reperti è che nessuno è mai riuscito a dare una giusta collocazione», ammette il sindaco, Italo Carruciu. Anche l’emigrato Antonio Spiga ha speso parte della sua infanzia tra i banchi di quella scuola: «Sapere che la vecchia scuola versa in uno stato del genere, fa male». Mereu aggiunge: «Salvaguardare quel bene e far conoscere ai nostri figli e nipoti come si studiava allora è importante. Quel che dispiace è che soldi pubblici vengano utilizzati spesso per interventi inutili, secondari, tralasciando i beni della collettività». Successivamente l’edificio fu utilizzato come scuola media, scuola serale, centro di lettura, deposito. Poi il declino.

