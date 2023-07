Alcuni reperti dati in prestito da Israele per un festa alla Casa Bianca nel 2019 sono a Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump, dove sono state trovate carte segrete prelevate dal tycoon quando ha lasciato la presidenza. Il governo di Israele sta tentando da mesi di recuperarli. Perché siano a Mar-a-Lago non è del tutto chiaro, così come non è chiaro il perché non siano mai arrivate alla Casa Bianca.