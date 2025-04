Reperti dell’Archeologico esposti in Spagna 

Più di 30 reperti in viaggio nel Mediterraneo. Sono quelli del museo archeologico di Nuoro arrivati a Barcellona in occasione della mostra “Sardegna isola megalitica” inaugurata ieri al museo d’arqueologia de Catalunya a Barcellona. Sarà visitabile sino al 2 novembre ed è il frutto della collaborazione con la Fondazione Mont’e Prama che ha promosso l'evento con un finanziamento regionale con il ministero della Cultura, la direzione generale Musei, quella regionale Musei e i musei nazionali di Cagliari. Dopo Berlino, San Pietroburgo, Salonicco e Napoli, la mostra arriva in Spagna.

Il museo archeologico Asproni di Nuoro, guidato da Antonio Cosseddu, ha spedito tre casse contenenti 32 reperti. «Il museo ha rafforzato la propria presenza portando reperti di punta dell’allestimento del museo, come la statuetta di offerente femminile della Domu de Orgia di Esterzili che per la prima volta esce dal museo archeologico nuorese, e la navicella nuragica proveniente da "S’arcu ’e is forros” di Villagrande Strisaili», dice Cosseddu.

Attivi nella fase di riallestimento del museo anche la restauratrice Ludovica Onori e il direttore dell’Antiquarium turritano Stefano Giuliani. Le testimonianze degli antenati sardi sono ora ospiti del museo spagnolo che mira a un rinnovamento all’insegna della contemporaneità e dell’interazione con il pubblico. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA