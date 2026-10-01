Reperti archeologici  sotto il Campo Nero, ripartono gli scavi 

Non c’è ancora una data precisa, ma gli archeologi stanno per tornare in azione nel “Campo Nero” in Corso Italia a Sestu. Tutto era cominciato alla fine dell’anno scorso, quando, prima di iniziare i lavori per riqualificare il campo, i saggi geognostici avevano fatto emergere ceramiche dell’epoca storica e preistorica. Ma dopo qualche settimana, gli scavi si erano fermati.

«Questo periodo di sosta è stato legato alla necessità di accordarsi sui costi degli scavi, sul reperimento dei fondi e sulle reciproche competenze», spiega Matteo Taccori, consigliere con delega ai Lavori Pubblici, «i fondi verranno in parte dal Comune, e in parte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio». Enrico Trudu, funzionario della Soprintendenza che ha seguito gli scavi finora, spiega: «Prima verranno completati gli scavi già iniziati, poi si svolgeranno indagini in tutto il Campo per scoprire cosa potrebbe esserci, compresi i punti dove saranno realizzate le strutture permanenti, come le gradinate e torri faro». Solo una volta completati i saggi, potranno partire i lavori per riqualificare il Campo Nero. Ma proprio l’incertezza su cosa si troverà rende difficile prevedere per quanto tempo dureranno.

Già in passato in Corso Italia erano state trovate sepolture dell’epoca punico romana. E a febbraio dell’anno scorso, durante i lavori per la rete dell’impianto “Power to gas” sulla Provinciale 8, furono trovate sei sepolture risalenti al terzo o quarto secolo avanti Cristo, realizzate con la tecnica a enchytrismos, ovvero anfore funerarie contenti ceneri e ossa, in quel caso anche di bambini. E ora il Campo Nero potrà forse svelare reperti di un passato lontano.

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