Reperti archeologici, quando riprodurli è un’arte  

Creare copie fedeli dei reperti archeologici sardi più importanti per mantenere vivo il legame con le origini più profonde della nostra cultura: è la passione dell'artista villacidrese Mario Mocci, 74 anni. Autodidatta, Mocci ha da sempre rivolto i suoi interessi verso la conoscenza dei materiali e delle tecniche di lavorazione ma anche alla storia, soprattutto sarda: «Mi sono documentato visitando musei e siti archeologici, consultando libri e documenti. Ho anche un'altra grande passione, le maschere, che ho riprodotto in tutti i materiali: legno, terracotta, pietra, sughero, ceramica». Numerose, negli anni, le esposizioni in tutta la Sardegna: con le sue maschere, nel 2001, vinse una selezione regionale indetta dall’Esit (Ente sardo industrie turistiche). Di recente, per Monumenti Aperti, Mocci ha esposto a Villacidro dei bassorilievi riproducenti le vestigia artistiche locali: visto il successo, la mostra è stata prorogata per dieci giorni.

Mocci si è dedicato anche alla pittura e alla scultura in pietra: tra le varie realizzazioni donate ai villacidresi c’è la fontana scolpita di Sa pendula. Negli anni più recenti ha ampliato il suo interesse per le opere in ceramica e terracotta che echeggiano il passato remoto isolano. Tra le fedeli riproduzioni in tutto e per tutto simili ai bronzetti originali, figurano: la Dea Madre del Mediterraneo, piccole statue in bronzo, imbarcazioni nuragiche e il “Barbetta” scoperto a Matzanni.

