«Reperti archeologici nell’area del Tyrrhenian link» 

«A Su Padru potrebbe esserci una parte di storia di Selargius ancora da scoprire e tutelare». A riaccendere i riflettori sul potenziale archeologico della campagna oltre la statale 554 è il Gruppo archeologico selargino, che già in passato aveva posto l’accento su reperti emersi fra i terreni coltivati dell’agro e la necessità di approfondire lo studio del territorio. Missione sempre attuale, soprattutto ora che in quella zona è concentrata la parte finale del contestato Tyrrhenian link, con due stazioni elettriche che rischiano di spazzare via diciassette ettari di campagna.

La lettera

L’associazione di recente ha scritto una lettera indirizzata alla Soprintendenza archeologica di Cagliari, oltre che al Comune di Selargius e al ministero dell’Ambiente. “Terna giustifica l’assenza di autorizzazioni paesaggistiche richiamando la presunta mancanza di vincoli ufficiali sull’area interessata”, si legge nel documento firmato dal presidente Giovanni Pulli. “L’obbligo di autorizzazione viene escluso proprio in una zona dove sono state rinvenuti segni di presenza umana nuragica e punica, testimonianza rilevante del patrimonio archeologico locale. Selargius”, sottolinea Pulli, “possiede una delle maggiori densità di capanne e insediamenti antichi del Campidano e del Mediterraneo, e riteniamo improbabile che l’area di Su Padru possa essere esclusa da questa ricchezza archeologica solo per assenza di atti formali. Siamo convinti che un territorio che progredisce non può ignorare il proprio passato, ecco perché, pur comprendendo che l’evoluzione non può essere fermata, riteniamo si debba procedere con consapevolezza e rispetto”.

Da qui la richiesta “che ogni fase di scavo venga monitorata da archeologi professionisti”, e di “un approfondimento sul sito di Su Padru, anche in considerazione dei numerosi reperti segnalati in passato. Inoltre”, scrive Pulli, “offriamo la nostra collaborazione per attività di sorveglianza e ricerca, mettendo a disposizione la nostra conoscenza storica e documentale del territorio”.

Richieste di chiarimenti

Un potenziale archeologico che potrebbe frenare l’iter del Tyrrhenian link. Ma non solo: in ballo ci sono anche una serie di integrazioni e chiarimenti chiesti a Terna dall’ufficio tecnico del Comune di Selargius - tramite il Ministero dell’Ambiente - che per ora hanno sospeso l’inizio ufficiale dei lavori per quanto riguarda la stazione di conversione, una delle due centrali elettriche previste nell’agro. Fra le istanze ribadite dal Municipio pochi giorni fa c’è quella di “fornire gli elaborati relativi alle soluzioni di mitigazione visiva e ambientale con il coinvolgimento del Comune di Selargius in fase di progettazione esecutiva”.

Restano poi in piedi le altre azioni legali messe in campo dai vertici del Municipio col supporto di un avvocato, insieme alla lotta dei comitati nati in difesa del territorio e contro il Tyrrhenian link: dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica alla richiesta di sospensiva dell’autorizzazione ministeriale, con tanto di relazione agronomica che evidenzia potenziali rischi per la salute di chi vive e lavora in campagna causati dalle due nuovi stazioni elettriche: azioni legali ancora senza esito. Nel frattempo prosegue la battaglia dei contrari - cittadini, proprietari dei terreni espropriati, attivisti da tutta l’Isola - che da ormai due anni cercano di fermare il progetto di Terna e la speculazione energetica in Sardegna.

