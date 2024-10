Reperti archeologici messi al sicuro 

Finalmente le ossa e i reperti di scavo depositati nelle ex scuole elementari di Lunamatrona, e soggetti al degrado, sono stati spostati e messi in sicurezza. A partire dagli anni ‘80, ossa e reperti archeologici provenienti da scavi nel circondario sono stati conservati in questi locali.

Lo scorso marzo, grazie alla segnalazione di Francesco Mereu, un uomo del posto di 76 anni che aveva lavorato come fotografo per l’archeologo Cornelio Pusceddu durante gli scavi del 1981, la situazione è stata portata all’attenzione delle autorità. «Nello scavo, il geometra Paolo Mallocci era il tecnico addetto ai rilievi e nonostante siano passati oltre 40 anni, ricordiamo che tirammo fuori circa 13 scheletri dalla Tomba dei Giganti», racconta Mereu, «furono portati nell’ex scuola elementare».

Tra i reperti vi erano anche ossa rinvenute durante il restauro della chiesa romanica di Santa Maria Assunta, un edificio del 1326.

Gianfranca Salis, archeologo della Soprintendenza, ha evidenziato l’urgenza dell'intervento: «Era doveroso, considerato che i locali in cui erano stati conservati non erano più idonei. Grazie alla collaborazione con il Comune questo materiale osteologico recuperato in occasione di lavori nella chiesa avrà una collocazione dignitosa, in attesa delle ulteriori verifiche per decidere dove sistemarli definitivamente».

Il vicesindaco Emanuele Murru ricorda: «Erano lì da tanto tempo fino a quando qualcuno ha sfondato la porta. A quel punto, il degrado». Murru e un operaio comunale hanno spostato i reperti nell’ex municipio. (g. g. s.)

