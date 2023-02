Reperti archeologici consegnati al Comune 

Un pacco consegnato al Comune con all’interno due ciotole e due piatti ritrovati molti anni fa nell’area archeologica di Sarcapos. Il “regalo” a sorpresa è stato fatto da un anonimo cittadino ed è stato molto apprezzato dal sindaco Sandro Porcu: «Un gesto - ha detto - che ci auguriamo possa rappresentare un esempio e uno stimolo per quanti si trovano a detenere reperti di questo tipo, rinvenuti magari in passato anche in altre aree del nostro territorio». I reperti andranno ad arricchire il museo comunale di prossima apertura al primo piano dell’ex municipio: «Qui - ha aggiunto - troveranno spazio tutti i reperti che raccontano la nostra storia, sia quelli frutti degli scavi archeologici che quelli ritrovati dai cittadini». Da qui l’appello: «Non rinchiudiamo la nostra cultura in cantina, deve essere motivo di orgoglio per noi tutti e per questo merita di essere mostrata al mondo». (g. a.)

