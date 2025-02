Reparto per detenuti al Santissima Trinità: apertura più vicina 

L’ultima aggressione risale a lunedì: un detenuto, accompagnato al pronto soccorso del Santissima Trinità, ha aggredito medici e un agente della Polizia Penitenziaria. E il segretario regionale del Sappe, Luca Fais, aveva lanciato l’ennesimo attacco da parte dei sindacati: «È semplicemente assurdo che il repartino detentivo del Santissima Trinità venga usato come deposito».

E ieri è arrivata una prima svolta: la giunta regionale ha approvato la delibera «per l’istituzione», come sottolineato dall’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, «di un reparto dedicato ai detenuti che necessitano di cure prolungate in caso di patologie complesse programmate non richiedenti l’intervento in emergenza. Il reparto avrà quattro posti letto». Poi l’aggiunta: «Spetterà ora alla Asl 8 attuare il provvedimento attraverso apposite modalità organizzative e gestionali».

Dunque dopo anni di attesa la nascita del repartino, richiesto dal personale ospedaliero e dai sindacati della Polizia Penitenziaria, sembra un po’ più vicina. Il Santissima Annunziata di Sassari ha completato la sperimentazione del reparto sette anni fa. «A Cagliari», ricorda l’assessore, «il reparto già attrezzato all’interno del Santissima Trinità continuava a rimanere adibito ad usi diversi dalla sua destinazione».

