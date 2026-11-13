Pronto Soccorso nuovo di zecca, Tac vecchia e con personale a singhiozzo per farla funzionare. Il reparto che sarà inaugurato lunedì (taglierà il nastro la presidente della Regione, e assessora alla Sanità, Alessandra Todde) è un fiore all’occhiello del Giovanni Paolo II, ma un fiore con qualche spina. Quasi 600 metri quadri in più di superficie, nuove postazioni per l’osservazione dei pazienti, sala rossa per i codici maggior e una nuovo percorso di presa in carico, pensato per affrontare meglio l’assalto del servizio (quasi 50mila accessi all’anno, d’estate una media di 250 accessi quotidiani). E poi la ciliegina sulla torta, la Tac in reparto, forse l’unico Pronto Soccorso in Sardegna a disporre della macchina all’interno della shock room. Peccato, però, che l’apparecchio per la tomografia computerizzata a disposizione del Pronto Soccorso olbiese sia una incognita. Un “regalo” al Ps fatto dal reparto di Radiologia quando venne rinnovata completamente la dotazione dei macchinari. L’intervento sfiora i due milioni e mezzo di costo (ci sono anche 9 posti letto monitorati con un sistema centralizzato), ma la Tac (a 64 strati) è superata. Gli esami fatti nel Ps dovranno essere ripetuti per sicurezza con un altro apparecchio. E poi c’è il problema della carenza del personale di Radiologia per il macchinario.

Senza assistenza

La buona notizia è che per i Ps di Olbia e Tempio finalmente ci sono gli specialisti in numero sufficiente per poter coprire i turni. Un importante risultato del direttore generale Antonio Irione, l’epoca dei “gettonisti” sembra definitivamente chiusa. Va male, invece, per i medici di base che stanno scarseggiando paurosamente. Luras e Calangianus sono scoperti e l’invito della Asl ai pazienti è questo: cercate il medico di famiglia a Tempio. Ma la stessa Asl avverte, per le scelte fuori ambito l’assegnazione può avvenire qualora il medico “sia disponibile ad accogliere il nuovo assistito”. Insomma, tenta e spera di essere fortunato. Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha chiesto provvedimenti “al fine di garantire comunque un’ assistenza adeguata e continuativa a tutta la popolazione interessata”. E lunedì pomeriggio, a Olbia, lo stesso giorno della taglio del nastro con Todde, il Pd discute di “liste d’attesa, accesso alle cure e rapporto tra ospedale e servizi territoriali in Gallura”.